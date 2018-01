Les marmottes "égoïstes" vivent plus longtemps...

Dans un essaim d'abeilles, une assemblée de babouins, une échouerie de phoques ou un parlement de hiboux (puisque c'est ainsi qu'on appelle les groupes formés par ces animaux), l'homme a souvent retrouvé chez l'animal cette capacité à se conformer au célèbre adage : "l'union fait la force". Et souvent à raison. Mais ce qui est probablement vrai d'une flamboyance de flamants ou d'un murmure d'étourneaux (là encore, ce n'est pas de la poésie mais l'expression idoine) ne l'est pas d'une colonie (on utilisera aussi ce terme pour les fourmis) de marmottes.

C'est en tout cas ce que prétend un biologiste américain, Daniel T.

Blumstein, qui a passé 13 ans de sa vie à traquer cette espèce dans le Colorado. Prudence donc, car les marmottes américaines n'ont pas les mêmes caractéristiques que leurs cousines alpines ; il est donc possible que la solidarité prévale dans les terriers de nos marmottes à nous.

Chez la marmotte à ventre à jaune (marmotta flaviventris), c'est une toute autre affaire. Comme toutes les marmottes, ces rongeurs américains sont connus pour vivre à proximité d'autres membres de leur espèce. Le biologiste a donc étudié l'importance de cette activité sociale dans la vie des marmottes. Le chercheur décrit les comportements consistant à creuser ensemble, s'asseoir à côté d'un congénère, jouer avec lui ou se toiletter l'un l'autre. L'enquête statistique qu'il a menée sur onze colonies différentes montre donc que les marmottes les plus sociales vivent généralement deux ans de moins que les marmottes asociales. Un écart très important si on considère que les marmottes ont une espérance de vie moyenne de… quinze ans.

Une explication ? Le biologiste n'en a guère de scientifiquement prouvée, même s'il avance des pistes de recherche. Il est possible que la proximité augmente ainsi la probabilité d'être infecté par une maladie portée par un congénère. Ou aumente le risque d'être réveillé lors de la période d'hibernation par un autre, provoquant la mort de l'insomniaque dans la désolation glacée de l'hiver américain. Ou peut-être encore que cette activité sociale rende moins attentives nos marmottes aux potentiels prédateurs…

Prédateurs qui eux sont souvent connus pour leur "asociabilité", à commencer celle du célèbre puma américain. Chez cette espèce, on pense que l'asociabilité serait un mode de vie idéal pour limiter la mortalité et préserver l'espèce, la cohabitation entre plusieurs mâles (et même femelles) entrainant trop souvent la mort d'un des pumas (voire celle des deux). Les marmottes solitaires, telles des darwinistes responsables ou de sages épicuriens, préserveraient donc peut-être leurs congénères de la disparition en vivant, tels des fauves, si égoïstement !