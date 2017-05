Marlène Schiappa propose un "buzzer" contre les dérapages de Cyril Hanouna

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Etats-Unis : la photo d'un Trump décapité met en colère le président et sa famille

Ces plaintes ont été déposées en début de semaine, l'une à Montpellier (dénonciation calomnieuse) et les autres à Paris, a fait savoir Me Stéphane Hasbanian, confirmant une information du Parisien.

Ce mercredi matin, la société de production de l'animateur, H2O, a déposé deux plaintes contre X pour "dénonciation calomnieuse" et "diffusion de fausses nouvelles" et une plainte en diffamation contre le président de l'association Le Refuge.

La secrétaire d'État a rappelé à Cyril Hanouna sa "responsabilité très importante", en raison de la forte audience de son émission. L'intéressé a quant à lui déclaré avoir pris conscience du poids de sa parole et a de nouveau exprimé ses regrets.

Lors de sa rencontre avec Cyril Hanouna mercredi 31 mai, la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a proposé à l'animateur de mettre en place un "buzzer" contre les blagues considérées comme homophobes ou sexistes.

