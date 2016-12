Mark Zuckerberg déclare qu'il n'est plus athée, que "la religion c'est très important"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Bolt et Biles plébiscités par les journalistes sportifs

Quadruple homicide dans la Drôme et le Vaucluse : deux experts désignés pour examiner le suspect, Fissenou S.

La conjoncture économique et l’insécurité s’invitent aux fêtes de fin d’année

Antonio Guterres prend la tête de l'ONU, à la recherche d'un second souffle

France Inter abandonne la diffusion sur les grandes ondes et sa météo marine

Italie: plus de 181'000 migrants accueillis en 2016

En savoir plus

Mark Zuckerberg a déjà rencontré le pape François, avec qui il a eu une discussion sur les moyens d'apporter les technologies d'information et de communication aux pauvres.

Zuckerberg et son épouse, Priscilla Chan, ont souvent parlé de leurs valeurs morales en public, notamment dans une lettre ouverte à la naissance de leur fille, où ils ont fait la promesse de donner 99% de leurs actions Facebook à des oeuvres caritatives.

Mais visiblement, il a évolué, répondant : "Non. J'ai été élevé dans le judaïsme et ensuite il y a eu une période où j'ai remis en question beaucoup de choses, mais maintenant je crois que la religion c'est très important."

Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a (évidemment) un compte Facebook actif où il publie parfois des messages publics, qui bien sûr reçoivent de nombreuses réponses, auxquelles il répond parfois. A la suite d'un message où il souhaite de joyeuses fêtes de Noël et de Hanukkah au public, un commentateur lui demande s'il n'est pas athée. En effet, le PDG du plus grand réseau social du monde s'était décrit comme athée pendant des années.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres