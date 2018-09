La Marine nationale mobilisée pour la "guerre des coquilles St-Jacques"

Pour "éviter que la situation ne "s'envenime" le ministre de l'Agriculture et de la pêche Stéphane Travert a assuré que la Marine française était "prête à intervenir" pour éviter "de nouveaux heurts" entre les pêcheurs britanniques et français dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la "Scallope war" (guerre des coquilles Saint-Jacques). Dans cette bataille pour le précieux mollusque, pêcheurs français et britanniques se disputent depuis de nombreuses années en mer au large des côtes de Normandie.

Mardi dernier, les pêcheurs des deux pays avaient échangé insultes, jets de pierre et manœuvre dangereuse donnant à ma scène des allures de bataille navale.

Le ministre a rappelé qu'une réunion entre pêcheurs et industriels est p^révue mercredi et qu'il s'était entretenu avec son homologue George Eustice. Stéphane Travert a estimé qu'il allait falloir "trouver un accord" pour aboutir à "une gestion durable et efficace de la ressource en coquilles Saint-Jacques".