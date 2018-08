Découverte d'une scène de Marilyn Monroe nue, coupée au montage, dans "Les Désaxés"

La carrière de l'actrice hollywoodienne qui a fait chavirer les coeurs des cinéphiles aurait pu connaître un tournant encore plus spectaculaire, légendaire et sulfureux. Marilyn Monroe aurait pu être la première star américaine à faire une apparition entièrement nue dans un film produit par un studio hollywoodien.

Un pan secret du tournage du film de John Huston "Les Désaxés" vient d'être en effet dévoilé au grand jour. Le réalisateur a décidé de couper au montage une scène de Marilyn entièrement dénudée. La séquence durait 45 secondes.

Cette scène est intervenue en effet plus tôt dans la carrière de Marilyn que le passage mythique et troublant de la baignande nue dans la piscine dans le film de George Cukor avec Dean Matin, "Something's Got to give" (Les derniers jours), en 1962. Les cinéastes hollywoodiens ont immortalisé la grâce, le talent, le génie et la beauté de Marilyn Monroe lors de ses nombreuses apparitions au cinéma.

Selon des informations du DailyMail, cette scène inédite vient donc d'être retrouvée.

Charles Casillo, qui a signé la biographie "Marilyn Monroe : The Private Life of a Public Icon", a questionné Curtice Taylor, le fils du producteur des "Désaxés". Ce fils aurait bel et bien gardé les rushs dans la séquence myhtique et sulfureuse dans un coffret-fort. Curtice Taylor conserve précieusement ce pan secret de l'histoire du cinéma hollywoodien depuis la mort de son père en 1999.

Curtice Taylor a précisé l'importance de la séquence, pour l'époque.

"Très souvent, les prises qui ne sont pas utilisées sont détruites. Mais Frank Taylor pensait que la séquence était tellement importante et révolutionnaire qu'il l'a gardée".

D'après des révélations de Charles Casillo, Marilyn Monroe aurait eu l'idée de cette scène. Le comédien Clark "Gable est habillé. Il vient dans sa chambre. Elle est endormie. Il la caresse et l'embrasse dans le cou, elle tourne la tête et lui donne un baiser passionnée. Cette scène existe dans le film, mais elle n'est pas aussi passionnée que dans cette séquence, qui est bien meilleure".

C'est au moment où le comédien Clark Gable décide de partir que Marilyn Monroe fait alors glisser le drap pour s'habiller. Elle révèle alors sa nudité !

Les studios hollywoodiens ont l'habitude d'intégrer des versions étendues ou les scènes coupées des films dans les éditions dvds et blu-rays des grands classiques du cinéma. Les cinéphiles adeptes de la carrière et du mythe Marilyn Monroe pourraient néanmoins avoir des difficultés à accéder à cette séquence inédite, dans un avenir proche, vu le caractère sensible de la scène en question et face à la mainmise de la famille Taylor sur la scène coupée.