Mariage princier : le prince Charles conduira Meghan Markle à l'autel

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Réinsertion des malades de longue durée: employeurs et travailleurs passibles de sanctions

Cannes: Vanessa Paradis en productrice de pornos gays dans un film baroque et onirique

Grand Steeple-Chase de Paris : So French, Perfect Impulse, Bipolaire... dans la course de l'extrême

"J'ai toujours été très attachée à mon père et j'espère qu'on lui laissera l'espace dont il a besoin pour se concentrer sur sa santé", avait ajouté la jeune femme.

Il fallait bien que Meghan Markle arrive accompagnée à son mariage avec le prince Harry, samedi 19 mai à Windsor (Royaume-Uni). Pour pallier l'absence du père de la future duchesse de Sussex, en convalescence après une opération du cœur, c'est le prince Charles, époux de la reine Elizabeth II et futur beau-père de la mariée, qui devrait endosser le rôle, indique France Info ce vendredi.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres