Une marée rouge catastrophique frappe la Floride

Ce sont plus de 100 tonnes de poissons et autres animaux marins morts qui jonchent désormais les plages de la côte ouest de la Floride, à proximité de la ville de Sarasota. 12 dauphins, un requin baleine, et des millions de poissons sont tous les victimes d'un seul et même ennemi : le karenia brevis.

C'est cet organisme unicellulaire, présent naturellement dans le golfe du Mexique qui est à l'origine de la mort de la faune locale. Il produit une neurotoxine très puissante responsable chez l'homme de violentes migraines ou de problèmes respiratoires, et pouvant causer la mort chez les animaux. C'est la surmultiplication de cet organisme qui provoque des marées rouges dans la région, assombrissant l'eau d'une couleur légèrement rouge foncé. Les conséquences de cette marée sont aussi désastreuses pour l'économie touristique de la région, l'odeur des poissons morts empestant toutes les plages et faisant donc fuir les touristes.