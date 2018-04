Manuel Valls en couple avec une députée En Marche

Pas du genre à se morfondre. Mercredi matin, Paris Match révélait que Manuel Valls se séparait de sa femme, la violoniste Anne Gravoin. « Une page se tourne après douze belles années de vie commune » avait commenté le responsable politique. Le soir même, l’hebdomadaire ajoutait que l’ancien Premier ministre avait déjà retrouvé de la compagnie, confirmant ainsi une information de VSD.

Pas très original, le député apparenté en Marche a trouvé l’amour… au boulot, puisqu’il serait désormais en couple avec Olivia Grégoire, une élue de la 12e circonscription de Paris (un bastion traditionnel de la droite), membre de la commission des Finances et une des porte-parole du groupe LREM dans l'hémicycle.

Agée de 39 ans, passée par Sciences Po Paris et l'ESSEC, cette ancienne chef d’entreprise a débuté la politique aux côtés de Xavier Bertrand, alors ministre de la Santé et de Jean-Pierre Raffarin à Matignon. "J’ai connu le chômage, les prud'hommes, j’ai monté ma boîte. Vous croyez qu’à 38 ans je vais me mettre le doigt sur la couture du pantalon ?" avait-elle notamment confié à l’Obs.