Manchester : un concert en hommage aux victimes aura lieu dimanche 4 juin

La chanteuse Ariana Grande avait promis à ses fans qu’elle reviendrait à Manchester : honorant son engagement, elle se produira dimanche 4 juin lors d’un concert de charité en hommage aux victimes de l’attentat. L'artiste sera accompagnée de plusieurs stars, dont Katy Perry, Coldplay ou Justin Bieber, ont annoncé mardi les organisateurs de l'événement.

Parmi les artistes qui participeront à ce concert, baptisé "One love Manchester", figurent également Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher, Take That et Niall Horan, ont précisé les organisateurs dans un communiqué.

Diffusé sur la BBC, le concert aura lieu au stade de cricket d’Emirates Old Trafford entre 20 h 15 (heure deParis) et 23 h 15.

Les billets seront mis en vente à partie de jeudi et les personnes ayant assisté au concert du 22 mai pourront s’y rendre gratuitement. Les bénéfices de ce concert seront reversés au fonds d’urgence mis en place pour aider les proches des victimes de cette attaque, perpétrée le lundi 22 mai à la fin d’un concert d’Ariana Grande à la Manchester Arena, lors de laquelle 22 personnes ont trouvé la mort, et 116 ont été blessées.