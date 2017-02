Les mammouths pourraient faire leur retour dans deux ans

Ils ont définitivement disparu, il y a 5000 ans. Mais les mammouths pourraient bien refaire un retour fracassant sur notre Terre, dans un avenir très proche. Des chercheurs tentent ainsi de recréer l'animal disparu en laboratoire. "Notre but est de produire un embryon hybride d'éléphant-mammouth ", a ainsi déclaré le professeur George Church d'Harvard, au Guardian. "En fait, il serait plus comme un éléphant avec un certain nombre de traits de mammouth. Nous ne sommes pas encore là, mais cela pourrait se produire dans deux ans."

Effectivement, l'animal ne sera pas un "pur" mammouth car cela est bien trop compliqué à réaliser.

En fait, les chercheurs ont récupéré des morceaux d'ADN de cadavres mammouths congelés dans les glaces sibériennes. En l'implantant dans un embryon d'éléphant, dont il est un proche parent, cet ADN donnerait à l'animal des caractéristiques préhistoriques comme des petites oreilles et des poils très long.

Mais à quoi peut bien servir ce nouvel animal ? Au-delà de l'exploit scientifique, ils pourraient lutter contre le réchauffement climatique. "En été, ils abattent les arbres et aident l'herbe à pousser" explique le chercheur. En effet, les prairies permettent de préserver le permafrost.