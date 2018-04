Mamma Mia : Abba se reforme !

35 années que ce groupe légendaire n'avait plus rien sorti, ne laissant à ses fans que les innombrables tubes que tout le monde connaît encore aujourd'hui. Les icônes suédoises, révélées par Eurovision, avaient déjà annoncé une tournée Abba, laquelle serait assurée par… des hologrammes. Alléchant ou de la triche ? On vous laisse en juger. Mais ce projet a eu un effet bénéfique, c'est qu'il a réveillé le plaisir de travailler ensemble des quatre membres du groupe de pop. Et les a menés, de façon inattendue, dans un studio pour de nouveaux enregistrements.

Résultat : Abba va sortir deux nouvelles musiques. L'une d'entre elles s'appelle "I Still Have Faith In You" (Je crois toujours en toi) et sera interprétée en live sur la BBC et sur NBC lors d'un show spécialement dédié aux Suédois en décembre prochain.