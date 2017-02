Malawi : Madonna autorisée à adopter deux jumelles

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Joyce Banda, qui était présidente du Malawi en 2013, avait notamment reproché à la pop-star un certain mépris vis-à-vis des autorités locales, pour avoir exigé un traitement de VIP injustifié et s'être vantée outrageusement de sa générosité envers le Malawi.

Les médias locaux rapportent que la star de 58 ans est arrivée au tribunal de la capitale malawite entourée d'une importante protection policière et de gardes du corps privés, pour entendre la décision de la juge Fiona Mwale.

La justice du Malawi a confirmé mardi 7 février avoir autorisé la chanteuse américaine Madonna à adopter des jumelles de ce pays dans lequel elle avait déjà adopté un garçon en 2006 et une fille en 2009. Il s'agit de jumelles âgées de quatre ans, Esther et Stella.

