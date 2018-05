Maïwenn serait en train de tourner un documentaire sur… Anne Hidalgo

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

En Colombie, paix, drogue et corruption au coeur de la présidentielle

En savoir plus

Mais ce projet ne plairait pas à toute la classe politique parisienne. Toujours d'après Le JDD, cette démarche est loin de convenir à l'opposition, cette dernière déplorant le fait de ne pas avoir été informée et redoute "un film à la gloire d'Anne Hidalgo".

Depuis déjà trois semaines, celle qui a notamment reçu le prix du jury à Cannes pour son film "Polisse", suivrait l’édile avec une caméra et deux techniciens. Le Parisien avait déjà relevé sa présence vendredi matin dans la salle du Conseil de Paris.

Anne Hidalgo, future star de cinéma ? Pas encore, mais cible d’un documentaire, très certainement. D'après des informations du Journal du dimanche, l'actrice et réalisatrice Maïwenn Le Besco serait en train de tourner actuellement un documentaire sur la maire de Paris.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres