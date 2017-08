La maison de Donald Trump est à louer sur Airbnb

Construite en 1940 par son père, la maison où Donald Trump a passé son enfance est située dans le quartier chic de Jamaica Estate à New York. Comprenant cinq chambres, elle peut recevoir jusqu'à 20 personnes. Désormais, cette demeure, qui avait été achetée en 2016 par Michael Davis pour 1,4 million de dollars et puis revendue aux enchères pour 2,1 millions de dollars, est proposée sur Airbnb. "Nous avons décidé de la proposer sur Airbnb pour partager la maison avec le reste du monde", explique l'investisseur immobilier qui n'a jamais vécu dans ce logis.

"C’est l’endroit parfait pour des vacances à New York (…).

Peu de choses ont changé depuis l’époque où les Trump vivaient ici. La cuisine est d’origine et les meubles opulents représentent le style et le luxe dans lesquels les Trump ont vécu. Voilà une occasion spéciale et unique de passer quelques jours dans l’ancienne maison de l’actuel président", indique l’annonce, précisant que les fumeurs, les animaux et les fêtards ne sont pas acceptés. Les fans du président américain peuvent donc profiter de cette bâtisse pour 636 euros la nuit.

Selon Le Figaro, "les premiers locataires sont attendus ce week-end". A en croire le site de location, la maison intéresse beaucoup de personnes puisque les sept prochains jours ont déjà été réservés. Les commentaires, encore absents, sont donc à venir…