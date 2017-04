Les magnifiques clichés d'un couple de galaxies spirales

Le télescope spatial Hubble fête ses 27 ans ce 24 avril 2017. A cette occasion, il dévoile quelques clichés, pris entre le 2 et le 22 janvier 2017, de deux galaxies spirales assez proches l'une de l'autre : NGC 4302 et NGC 4298.

Elles s’approchent l’une de l’autre tout en fonçant vers la galaxie ultra-massive Messier 87 (M87). Situé à une distance de 55 millions d’années-lumière, le duo intrigue fortement la communauté des astronomes. Ces derniers ne comprennent pas tout à fait pour quelles raisons ces deux galaxies – forcément en forte interaction gravitationnelle mutuelle – ne se déforment pas sous l’effet de leur attraction et ne dégagent pas plus de matières gazeuses, hormis un mince filet d’hydrogène neutre qui "relie" les deux galaxies.

Il se pourrait que le rapprochement entre les deux galaxies n'ait eu lieu que tout "récemment" (à l’échelle cosmique), selon les scientifiques. Un raisonnement qui expliquerait que les échanges gazeux et les déformations visibles n’ont tout simplement pas encore eu lieu.

