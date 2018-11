La magnifique photo prise par la NASA qui montre comment notre atmosphère fonctionne

Le 7 octobre 2018, un astronaute embarqué sur la Station Spation Internationale (SSI) a pris cette photo alors qu'il était en orbite à une altitude de plus de 400 km au-dessus de l'Australie. La teinte orange est connue sous le nom d'airglow, ou lumière de ciel nocturne. Ce phénomène arrive quand les rayons solaires ultraviolets détruisent certaines molécules qu'on trouve dans notre atmosphère entraîannt des réactions chimiques à l'origine de ces couleurs à la tombée de la nuit.

La lumière de ciel nocturne nous montre comment fonctionnent les couches supérieures de l'atmosphère au contact des rayons solaires.

Grâce à l'observation de ces phénomènes lumineux (et magnifiques), la NASA compte en apprendre plus sur le mouvement des particules dans l'interface qui sépare l'air et l'espace, par exemple en qui concerne la météo terrestre ou spatiale.