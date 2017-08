Un magazine de tennis suscite la polémique après une couverture jugée sexiste

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Sauf que la couverture n'a pas été franchement du goût de nombreux internautes. Beaucoup ont pointé du doigt un cliché sexiste et la mauvaise presse donnée au tennis féminin : "En quatre ans, trois Unes consacrées au tennis féminin contre 40 pour les hommes" condamne une internaute. Le Hugffington Post a même repéré la colère d'un entraineur de tennis. Avec une "une" pareille, il ne faut pas s’étonner de la baisse du tennis féminin en France", écrit Hervé Romain sur Facebook. Il conclut : "Je crois que je vais commencer ma reconversion car déjà qu’il n’y a plus de fille à entraîner, ça ne va vraiment pas arranger les choses".

"Le tennis se met à nu". C'est le titre du dernier numéro de Tennis Magazine, un magazine spécialisé en… tennis, bizarrement. Bref, pour cette édition spécial été, le journal a voulu décrypter la petite balle jaune, en "mettant à nu" cette discipline. Et Tennis Magazine de joindre le geste à la parole avec une photo d'illustration représentant une mannequin habillée en sportive qui soulève sa jupe pour laisser apparaître son string, une référence à une photo du magazine Lui..

