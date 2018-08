Madonna s'en prend à la nouvelle génération musicale : "tous le même son"

Apparemment, la pop star Madonna n’est pas la plus grande fan de la musique contemporaine. Dans une interview publiée dans le numéro de ce mois de Vogue Italia, Madonna a parlé de l'année qu'elle venait de passer à Lisbonne, au Portugal, et de ce qu’elle avait ressenti à propos de la musique d’aujourd’hui. Elle en a aussi profité pour faire la promotion de son prochain album.

Si a tenu à signaler que la ville de Lisbonne l'avait beaucoup inspiré elle et sa musique. Elle a déclaré que cet exil, loin des grandes métropoles américaines était "aussi un très antidote à tout ce qui se passe dans l’industrie de la musique actuellement, maintenant que tout est si simple, maintenant que chaque chanson a 20 artistes invités, et que tout le monde a le même son », a-t-elle dit. La chanteuse de "Material Girl" a dit avoir déménagé à Lisbonne pour que son fils, David, puisse pratiquer le football.

Et elle s'est dit que c'était le bon moment pour elle de quitter les Etats-Unis.

"Je sentais que nous avions besoin de changement, et je voulais sortir d’Amérique pendant un temps - comme vous le savez, l'Amérique ne traverse pas sa meilleure période. J'ai vécu dans d'autres endroits;.J'ai vécu à Londres pendant 10 ans. J'aime me mettre dans des situations inconfortables et prendre des risques », a-t-elle déclaré. Madonna a confirmé plus tôt cette année qu'elle allait sortir son nouvel album plus tard en 2018.