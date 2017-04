Madonna aura le droit à un biopic au cinéma

Elle tourne régulièrement au cinéma, mais n'avait jusqu'alors jamais connu d'adaptation de sa vie. Le magazine spécialisé Variety a annoncé que le studio Universal avait acheté le scénario d'Elyse Hollander, qui retrace le début de carrière de Madonna. Se déroulant au début des années 80, "Blonde Ambition" (du nom de la tournée controversée que la chanteuse avait donnée en 1990), mettra en scène la venue à New York de la jeune Madonna Louise Ciccone.

Le film suivra son émergence dans les milieux underground de la "Big Apple", de ses combats contre le sexisme de l'industrie musicale, de sa gloire naissante…mais aussi bien entendu de ses comportement sulfureux et des ses histoires d'amour très médiatisées.

Pour le reste, tout est encore très secret et les mystères demeurent. Qui jouera l'actrice ? Qui sera le réalisateur ? Quand sortira le film ? Tout juste sait-on que le long-métrage sera produit par Michael De Luca (50 Nuances de Grey) et Brett Ratner (Hercule, The Revenant) Les fans vont devoir prendre leur mal en patience…