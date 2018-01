Madame trouve que Monsieur Hulot n'est pas si écolo

C'est une confession pour le moins étonnante, surtout quand on sait le rôle central et presque iconique que tient notre ministre de la Transition écologique et solidaire dans la galaxie écolo en France :

"On dit que je suis écolo, mais ma femme passe son temps à me dire : Bravo, l'écolo."

Devant une classe de jeunes élèves, le ministre a confié que sa femme le reprenait souvent quand il se trompait de poubelle de tri ou qu'il mangeait des cerises (pas de saison et donc importée) en hiver.

"Alors là, je me fais engueuler comme tu peux même pas savoir ! Même ma femme te dira : il est pas si écolo que ça le Hulot"

Une opération de séduction visant certainement à montrer que si les gestes écologiques sont compliqués à appliquer, c'est le cas pour tout le monde, même pour le nec plus ultra de l'écologie sur notre scène médiatique.