La Lune serait plus vielle que ce que pensaient les scientifiques

Les chercheurs de l'Université de Californie ont trouvé la date approximative à laquelle la Lune a fait son apparition. Notre proche voisine aurait vu le jour il y a 4,51 milliards d'années, soit 60 millions d'années après le système solaire.

Les scientifiques ont analysé les échantillons prélevés sur la surface de la Lune par la mission Apollo 14 en 1971.

Il s'est avéré que parmi eux huit échantillons de métaux ont conservé leur état primitif, dont le zircon. "Le zircon est la meilleure horloge qui existe dans la nature. C'est lui qui conserve le mieux l'histoire géologique et qui révèle le mieux ses origines", explique le professeur de géochimie et de chimie de l'espace et co-auteur de la recherche Kevin McKeegan.

Auparavant, toutes les hypothèses pour déterminer l'âge de la Lune se basaient sur l'analyse de la roche lunaire. Cependant, étant donné que celle-ci ait subi de multiples collisions, les échantillons de ce type pouvaient révéler la date de certains évènements survenus sur la Lune mais s'avéraient incapables d'aider les scientifiques à déterminer l'âge du satellite de la Terre. Avec les nouvelles révélations, il semblerait qu'elle serait plus vielle que ce que pensaient les scientifiques.

>>> À lire aussi : Pourquoi la découverte de la NASA sur la lune Europe est-elle si importante ?