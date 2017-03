"Love Actually 2" : la première bande-annonce a été dévoilée

La première bande-annonce de "Love Actually 2" a été mise en ligne cette semaine, 14 ans après la sortie du premier opus. Humoristique et nostalgique, celle-ci donne aux fans un aperçu du court-métrage de dix minutes qui arrive en salles le vendredi 24 mars en Angleterre.

La bande-annonce s’ouvre sur Andrew Lincoln, qui interprète le personnage de Mark, meilleur ami de Peter fou amoureux de l’épouse de ce dernier, Juliet (Keira Knightley).

Comme dans la scène mythique du film, où il lui déclare sa flamme, il tient une pancarte indiquant "On Red Nose Day"… Plus tard, Natalie (Martine McCutcheon), assistante du Premier Ministre, indique "We’ll meet again".

Dans cette vidéo, les acteurs s’amusent aussi de savoir lequel d’entre eux a le mieux vieilli, 14 ans plus tard.

La bande-annonce de « Red Nose Day Actually » par VanityFairFR