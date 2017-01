Londres : William et Harry vont faire ériger une statue en mémoire de Lady Diana

En prévision du vingtième anniversaire du décès de Lady Diana, survenu le 31 août 1997, les deux princes William et Harry ont annoncé dans un communiqué avoir commandé une statue en mémoire de leur mère. Celle-ci devrait être érigée dans les jardins du palais de Kensington, leur résidence, avant la fin de l'année.

"Les princes ont convoqué une commission pour commander et lever des fonds à titre privé pour la création de la statue, détaille ledit communiqué, émis par leur secrétariat de Kensington Palace.

Cette commission va les conseiller sur le choix du sculpteur et travailler avec Historic Royal Palaces [l'association qui gère les palais vacants, ceux qui sont occupés relevant du Royal Household, NDLR] sur l'installation de la statue dans les jardins publics du palais de Kensington."

Les deux frères ont ajouté quelques pensées personnelles assorties de photos sur leur Twitter officiel : "Cela fait 20 ans depuis la mort de notre mère et le moment est venu de reconnaître l'impact positif qu'elle a eu au Royaume-Uni et dans le monde avec une statue permanente. Notre mère a marqué tant de vies. Nous espérons que la statue aidera tous ceux qui visitent le palais de Kensington à réfléchir sur sa vie et son legs", écrivent-ils.