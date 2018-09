La fille de Steve Jobs révèle que son père, en larmes, s'est excusé sur son lit de mort pour sa cruauté

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'attaque au Novitchok organisée par le renseignement militaire russe (May)

France: Booba s’en prend à une animatrice et tacle un autre rappeur

En savoir plus

Lisa Brennan-Jobs s'est exprimé dans les médias à l'occasion de la sortie du livre, malgré la nature franche de l'ouvrage et les révélations qu'il contient sur la personnalité de Steve Jobs, elle ne souhaite pas que son père ait une image négative à la suite de la parution de ce livre . Elle s'est confiée sur l'humanité d'un père trop souvent absent et sur des révélations bouleversantes sur son lit de mort.

Steve Jobs avait nié être son père malgré un test de paternité. Chrisann Brennan, la mère de Lisa Brennan-Jobs, a vécu cinq ans avec le patron d'Apple. Lorsqu'elle lui a annoncé qu'elle était enceinte, il a mis fin à cette relation. La vie de Lisa et de sa mère Chrisann a été difficile dans les années 1980.

Son père, en larmes, se serait excusé auprès d'elle alors qu'il était mourant, à la suite de son cancer du pancréas. Sur son lit de mort, il a tenu à obtenir le pardon de sa fille après avoir été cruel avec elle et sa mère toute sa vie. Son père a regretté de ne pas avoir assez profité de moments précieux à ses côtés :

Lisa Brennan-Jobs, la fille de Steve Jobs et Chrisann Brennan, vient de publier Small Fry, le 4 septembre. Dans cet ouvrage, elle révèle de nombreux éléments sur son père.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres