Lily Allen a eu des relations sexuelles avec des escort-girls

"Donc dans mon livre My Thoughts Exactly, je détaille certains moments d’une période sombre de ma vie, quand j’ai sorti l’album Sheezus (son troisième album qui sorti en 2014). J’ai couché avec des escort-girls quand j’étais en tournée parce que j’étais perdue, seule et je cherchais de la compagnie. Je n’en suis pas fière, mais je n’en ai pas honte. Je ne le fais plus" a expliqué la chanteuse dans une publication sur le réseau social Instagram.

Une révélation qu'elle fait pour devancer le tabloid Daily Mail: " Le Mail va sortir l'histoire demain, parce que quelqu'un l'a fait fuir, et forcément ils vont rendre les choses pires qu'elles ne l'étaient. Je voulais juste vous tenir au courant".

Dans son autobiographie, la chanteuse revient sur une période difficile de sa vie.

En 2016 après la rupture avec son mari Sam Cooper, la chanteuse enregistrait de très mauvaises ventes. « J’ai perdu mon identité. J’ai été une mauvaise mère » expliquait-elle au journal Vulture. "J’ai été mauvaise dans mon travail. Je me réveillais dans un tour bus au milieu du Wisconsin avec une gueule de bois".