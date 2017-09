Lenny Kravitz arrêté par la police parisienne… pour un selfie

De son ancienne relation avec Vanessa Paradis, Lenny Kravitz semble avoir gardé l'amour de la France et plus particulièrement de Paris. Le chanteur américain partage ainsi sa vie entre New York et Paris depuis 2006. "Je vis, je sors, je fais de la moto, je me balade. Il n’y a pas plus cool que les parisiens," racontait-il même au Parisien.

Et les Parisiens semblent lui rendre cette affection. Sur Twitter, le chanteur a publié une image de son arrestation par la police ce weekend. Rien de bien grave, les agents voulaient simplement… un selfie.