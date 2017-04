Légion d'honneur : les heureux élus de la promotion de Pâques

Dernière valse de médailles pour François Hollande. Comme de tradition, les nommés à la promotion de Pâques pour la Légion d'honneur ont été rendus publics au Journal officiel. Parmi les heureux élus, des politiques et notamment l'ancien ministre et actuel président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius, qui devient grand officier de l'ordre. On retrouve aussi Claude Chirac, vice-présidente de la Fondation Chirac, qui a été nommée chevalier.

La plus haute distinction (Grand'croix) a été décernée à François Pinault et au conseiller d'État François Bernard.

Le patron de la DGSE, Bernard Bajolet, a été élevé au grade de grand officier, tandis que Serge Lasvignes, ancien secrétaire général du gouvernement et Sylvie Hubac, ex-directrice de cabinet du président sont commandeurs. Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, en charge du procès en béatification du père Hamel, est nommé chevalier.

Le monde artistique et sportif est aussi largement récompensé. Pêle-mêle : l'actrice Audrey Tautou les navigateurs Armel Le Cléac'h et Thomas Coville sont devenus chevaliers tout comme Arnaud Desplechin.