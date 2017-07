Légion d'honneur : 101 personnalités distinguées, dont Bernard Cazeneuve et Arlette Chabot

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Les Vieilles Charrues nées d'une rivalité amicale entre bretons des mers et des terres

Macron, Hollande et Sarkozy ensemble à Nice pour l'hommage aux victimes

En savoir plus

La doyenne française des comédiennes, Gisèle Casadesus fait également partie de la promotion. L'actrice de 103 ans est élevée à la dignité de grand'croix. Par ailleurs, les journalistes Véronique Robert et Stéphan Villeneuve, tués en Irak en juin dernier, ont été décorés à titre posthume. Emmanuel Macron, lui-même élevé au grade de grand'croix le jour de son investiture, est de droit grand maître de la Légion d'honneur. A ce titre, il signe les décrets de nomination et de promotion.

Notamment l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui accède directement au grade de commandeur, une procédure exceptionnelle autorisée pour "des carrières hors du commun". On retrouve également la journaliste politique Arlette Chabot (faite officier) et le chercheur Serge Haroche, promu grand officier après avoir obtenu le prix Nobel de physique en 2012, ou encore Julien Lauprêtre, président du Secours Populaire.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres