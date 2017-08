La légende des échecs Garry Kasparov a fait son retour en compétition

Un retour honorable, à défaut d'être victorieux. Pour sa première rencontre officielle depuis son retrait du circuit il y a 12 ans, le Russe Garry Kasparov a fait match nul, lundi 14 août, contre son compatriote Sergueï Kariakine, 27 ans. La légende des échecs participe en ce moment à un tournoi à Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis, où il va se mesurer aux meilleurs talents de la nouvelle génération de l'échiquier. Une compétition relevée : quatre joueurs du top 10 mondial et cinq du top 30 sont en effet présents.

Douze ans après s'être retiré du circuit, afin notamment de devenir l'un des principaux opposants à Vladimir Poutine, le stratège de 54 ans a donc décidé de s'offrir une parenthèse en forme de retour vers le passé. S'il ne s'avance pas en favori du tournoi américain, il a promis qu'il allait "rendre les coups" et "se battre".

Aux côtés de Bobby Fisher, Gary Kasparov est sans doute la plus grande star de l'histoire des échecs. En 1995, il était devenu le plus jeune champion du monde de l’histoire en battant son compatriote et aîné Anatoli Karpov. Leurs confrontations sont ensuite rentrées dans l'histoire du jeu.