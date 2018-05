La légendaire marque de guitares Gibson dépose le bilan

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Fondée en 1894, Gibson était devenue, avec Fender, LA marque mythique de guitares électriques. B.B. King, Eric Clapton, James Hetflefd, Bob Dylan, Keith Richards, Jimmy Page et bien d’autres ont notamment joué sur leurs instruments.

L’histoire de la marque - connue notamment pour son modèle Les Paul - n’est cependant pas terminée. Un plan de restructuration a été approuvé par les créanciers et Gibson a fait appel à un dispositif juridique de la loi sur les faillites américaine : le chapitre 11. En déposant le bilan et en faisant appel à cette procédure, l’entreprise pourrait être autorisée à continuer de fonctionner normalement le temps qu'un accord soit trouvé avec les créanciers.

Triste nouvelle pour les amoureux des six cordes. Le fabricant de guitares électriques Gibson a déposé le bilan mardi 1er mai. Depuis plusieurs années, l’entreprise est en proie à des difficultés financières et doit faire face une échéance de dette cruciale, avec 375 millions de dollars d'obligations à rembourser ou refinancer le 1er août. La tentative de diversification de Gibson dans les systèmes audio grand public, symbolisée par le rachat des activités divertissement du Néerlandais Philips, avait suscité une dette faramineuse.

