Léa Salamé a donné naissance à son premier enfant

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Près de Marseille, l'inventeur et sportif Franky Zapata et son "Flyboard Air" cloués au sol

Discrimination à l'embauche: AccorHotels et Courtepaille épinglés

En savoir plus

Léa Salamé et Raphaël Glucksmann, tous les deux âgés de 37 ans, vivent une relation discrète depuis le mois de novembre 2015, comme l'avait révélé Laurent Ruquier sur le plateau d'ONPC il y a quelques mois.

D'après les informations dévoilées par le journal Le Parisien, la journaliste Léa Salamé a accouché de son premier enfant dans la nuit de dimanche à lundi. Le magazine Closer révèle qu'il s'agit d'un petit garçon prénommé Gabriel, dont le père est l’écrivain et réalisateur Raphaël Glucksmann.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres