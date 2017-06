Laurent Bignolas va présenter Télématin

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

L'expansion de l'OCS est vitale pour la sécurité internationale et la prospérité commune

Affrontements entre manifestants et policiers à Imzouren

Allemagne et Californie s'allient pour la planète

Mondial-U20: Uruguayens et Vénézuéliens se bagarrent à leur hôtel

"Cette émission à la forte identité qui rythme la vie d'un téléspectateur sur trois le matin mêlant habilement information, vie culturelle et vie pratique se poursuivra avec l'équipe que William Leymergie a bâtie pendant toutes ces années et à laquelle France 2 renouvelle toute sa confiance", a annoncé la chaîne dans un communiqué.

La France qui se lève tôt connaît déjà Laurent Bignolas, présentateur du 6h Info depuis la fin mars sur France 2. A la rentrée de septembre, le journaliste héritera de la présentation de Télématin, suite à la décision de William Leymergie de faire valoir ses droits à la retraite, après plus de 30 ans à la direction et à l'animation de cette émission.

