Laeticia Hallyday : "on me vole mon deuil, on me roue de coups"

C'est un entretien fleuve qu'a donné la veuve de Johnny Hallyday au Point. Le conflit qui l'oppose aux deux ainés de feu son mari l'a obligé à expliquer la situation dans laquelle elle se trouvait : "Je vis un moment dur. Très dur, même. Le monde continue de tourner alors que le mien s'est arrêté. C'est difficile de réapprendre à vivre sans Johnny. J'ai passé plus de la moitié de ma vie avec lui. Je l'ai connu alors que j'allais avoir 20 ans. J'en ai 43. Heureusement, il y a mes filles. Elles sont incroyables.

Elles sont plus résilientes que moi".

Face à David et Laura, elle se montre même très compréhensive : "J'ai beaucoup d'empathie pour la souffrance de David et Laura. Elle est bien réelle. Ils ont souffert du manque de leur père. Leur enfance a été compliquée. En même temps, moi, cela ne m'appartient pas. C'était avant que je rencontre mon mari et je ne suis pas responsable de tout cela. J'ai même beaucoup œuvré pour les rassembler".

Mais la fin du conflit n'est pas pour tout de suite. "On est une famille, je serai un jour prête à pardonner (...) mais on me vole mon deuil, on me roue de coups"