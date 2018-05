Laeticia Hallyday contrainte de vendre les voitures de luxe de Johnny

Laeticia Hallyday se la joue économe. Face à une bataille judiciaire qui n'en finit pas, les économies de la veuve du célèbre rockeur s'en retrouvent amoindries. Alors, pour assurer son avenir et celui de ses deux enfants, Jade et Joy, elle a décidé de réduire son train de vie, et notamment de se séparer de certaines voitures de luxe qui appartenaient à Johnny, selon une information de France Dimanche relayée par Gala ce vendredi.

Laeticia asphyxiée financièrement

Fini, les "jets privés pour ses divers déplacements et les restaurants chers" : celle qui se bat contre Laura Smet et David Hallyday pour le patrimoine de son mari a décidé de se débarrasser de "la Maserati de location de Johnny" et de "deux autres voitures qu'il avait tout récemment acquises".

Des économies significatives nécessaires, selon le rédacteur en chef de Closer, Luc Angevert, qui avait donné quelques précisions sur l'asphyxie financière dont elle est victime.

"Elle a un peu fait ses comptes, elle a regardé ce qui était dans le trust, ce que cela pouvait lui apporter comme revenu, le train de vie de Johnny – toutes les maisons, le personnel, les dettes fiscales qu'il y avait, etc. – elle s'est dit que ce n'était pas aussi large qu'elle pouvait penser, et que s'il n'y a pas l'album qui sort bientôt, ni des Best-of, ni des livres, si tout cela est gelé, avec juste les avoirs et ce qui était prévu pour les inté­êts pour les petites, payer leurs études, ça allait être un petit peu plus compliqué", avait-il détaillé en avril dernier.