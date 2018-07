Kylian Mbappé au 20h de TF1 : "Didier Deschamps est un coach vraiment proche de ses joueurs, qui aime beaucoup blaguer"

Ce soir TF1 diffusait une interview exclusive de Kylian Mbpappé. Le "meilleur jeune joueur de la Coupe du monde 2018" s'est confié à Julien Arnaud -le présentateur de Téléfoot- sur ses sentiments suite au sacre qui a offert à la France sa deuxième étoile.

Le plus jeune joueur de l'équipe, âgé de 19 ans, a pu parler de Didier Deschamps qu'il qualifie de "coach vraiment proche de ses joueurs, qui aime beaucoup blaguer". Il a aussi raconté au journaliste, comment ce dernier l'avait réprimandé après le match France-Australie (2-1) en lui disant qu'il ne faisait pas assez de sprints. Le plus jeune joueurs à jouer et gagner une Coupe du monde depuis Pelé, a dit avoir trouvé la critique constrcutive "il m’a recadré après l’Australie et c’était necessaire.

La critique était constructive. Je l’ai bien pris et j’en rigole maintenant".

Après avoir parlé de l'équipe de France et de son entraîneur, Mbappé a tenu à dire un mot sur ses parents -des sportifs professionnels également- qui l'ont "toujours accompagné, partout où je suis allé, c'est important d'avoir un cadre solide pour réussir, il n'y a pas de secret". Enfin il a mentionné Bondi, la ville où il a grandit et qu'il remercie aujourd'hui pour son soutien.