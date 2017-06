Koh-Lanta : avant la finale, TF1 édicte des règles de conduite pour les internautes

Pour la première fois en vingt saisons de Koh-Lanta, TF1 a décidé de recadrer les internautes. A une semaine de la finale, qui sera diffusée le 16 juin et opposera Mathilde, Vincent, Clémentine et Frédéric, la chaîne a publié les "5 commandements du fan inconditionnel de Koh-Lanta". Pourquoi une telle initiative ? "Car cette année encore, les aventuriers ont réservé aux téléspectateurs et internautes des tranches de fou-rires, mais aussi de la stupéfaction et de la colère...", écrit TF1, sans citer le nom de Clémentine.

Depuis plusieurs épisodes, la jeune femme originaire de Haute-Savoie est la cible des critiques sur les réseaux sociaux. Elle est accusée de ne pas être fair-play, d'avoir trahi plusieurs candidats et d'avoir exercé un chantage sur Frédéric pour obtenir un confort. "Ca fait bizarre de se faire détester par toute la France", avait-elle réagi en mai.

Le premier commandement prodigué par TF1 est donc : "T'acharner sur un candidat tu ne feras pas". La chaîne rappelle que "les participants de Koh-Lanta n'ont qu'un seul objectif en tête : remporter le jeu et la somme promise au vainqueur". Et "même si les stratégies font rage en fin de parcours, ils sont seuls maîtres de leur destin. Après tout, tous les moyens sont bons pour gagner..." Les téléspectateurs doivent rester "impartiaux" et "ne pas avoir de jugements arrêtés sur un candidat", poursuit la chaîne.

En réponse à ce message, plusieurs internautes ont fait part de leur déception, expliquant que lors de saisons précédentes, la production n'avait pas hésité à recadrer certains candidats mettant à mal les "valeurs de Koh Lanta". Chose qui n'a pas été faite cette saison. Peut-être parce que, comme l'explique Clémentine elle-même, "La production adore mon personnage rien que pour ça ! On voit tellement ma colère facilement, on voit quand je "chouine" et quand je râle. Me faire passer à la télé pour la nana qui ne fait que râler, c'est juste un régal pour eux !"