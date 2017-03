Kim Kardashian raconte son agression à la télé (et sans maquillage)…

Après son agression a Paris en octobre dernier, Kim Kardashian a longtemps gardé le silence. Désormais, elle semble aller mieux, puisque l'émission "l’Incroyable Famille Kardashian" est de retour sur la chaîne E! aux Etats-Unis. À cette occasion, il était impossible d'ignorer le braquage de la bimbo. Elle a donc décidé de frappé fort et dévoile, non sans larmes, cette expérience traumatisante… Les fans ont pu découvrir un premier extrait de l’épisode qui sera diffusé la semaine prochaine.

"Ils ont demandé de l’argent. J’ai dit 'Je n’ai pas d’argent'", raconte Kim Kardashian dans le trailer. "Ils m’ont entraînée dans l’entrée, en haut des escaliers. C’est là que j’ai très distinctement vu le flingue. Je regardais le flingue, je regardais les escaliers… J’ai eu une demi-seconde dans mon esprit pour prendre une décision. Est-ce que je m’enfuis par les escaliers ? Mais ils risquent de me tirer dans le dos, ou si j’y arrive sans qu’ils le fassent et que l’ascenseur ne s’ouvre pas à temps, ou que les escaliers sont bloqués, je suis foutue, il n’y a pas d’issue", se souvient-elle, en pleurant.

"That's when I saw the gun." Kim breaks her silence about the robbery on #KUWTK next Sunday, March 19 only on E!. pic.twitter.com/sR5afijaFY

