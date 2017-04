Kim Kardashian évoque son agression à Paris : "Ça peut paraître fou, mais je sais que ça devait m'arriver"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

"Ce n'était probablement pas un secret, j'étais totalement matérialiste avant, je ne dis pas que c'est mal d'avoir de belles choses et de travailler dur pour les avoir. Je suis très fière des personnes de mon entourage qui connaissent le succès, mais je suis tellement heureuse que mes enfants connaissent mon nouveau moi, que j'élève mes enfants avec cette mentalité", a-t-elle poursuivi.

Je ne veux plus pleurer à cause ça. J'ai l'impression que des choses arrivent dans votre vie pour vous apprendre des choses", assure Kim Kardashian

Plus de 6 mois après le braquage dont elle a été victime à Paris en octobre 2016, Kim Kardashian a évoqué cette agression très médiatisée, sur le plateau d'Ellen Degeneres. La star de téléréalité se dit notamment "beaucoup moins matérialiste" depuis cet incident.

