Kim Kardashian est de retour sur les réseaux sociaux

On se souvient qu'après son agression à Paris, la star Kim Kardashian s'était imposé une diète des réseaux sociaux, et elle vient de revenir, publiant une photo et une vidéo de sa famille sur Instagram et Twitter.

Ceci dit son comportement fait se lever certains sourcils. Ainsi, sur ses comptes, elle a retiré "West", le patronyme de son mari Kanye West, de son nom, avant de revenir à son nom d'usage de Kim Kardashian-West, lançant des rumeurs de divorce, surtout après les troubles psychologiques de Kanbye West, pour lesquels il a été hospitalisé.

L'avenir le dira.

En attendant, il semble que Kim soit de retour.