Contenu malveillant : Kim Kardashian est la célébrité la plus dangereuse lors de vos recherches sur Internet

Les pages en question sont alors utilisées pour installer des logiciels néfastes ou pour le vol d'informations personnelles et de mots de passe.

Parmi les autres célébrités les plus dangereuses pour les recherches en ligne au Royaume-Uni figurent la top model Naomi Campbell (2e place), la soeur de Kim, Kourtney Kardashian (3e). La chanteuse Adele et la présentatrice de Love Island, Caroline Flack, complètent ce top cinq.

McAfee s'est basée sur le nombre de résultats de recherches qui contenaient un nom de célébrité et qui dissimulaient des liens vers des sites potentiellement malveillants.

Selon McAfee, l'entreprise spécialisée dans la cyber-sécurité, la star de téléréalité Kim Kardashian était la célébrité la plus dangereuse lors d'une rechercher sur Internet au Royaume-Uni en 2018.

