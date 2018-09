Kim Kardashian : après avoir fait libérer une femme de prison, elle retourne à la fac

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

En savoir plus

Des propos rapidement infirmés par un représentant de la mère de ses enfants : "Kim ne va pas à l’école de droit, mais continue son activisme juridique ". Quoi qu'il en soit, reprise d'étude ou pas, cela semble dépasser le simple coup de com'.

La jeune maman de trois enfants seraient tellement impliquée dans cette cause, qu'elle aurait repris des études... de droit. Du moins, si l'on en croit les dires de Kanye West qui a affirmé "c’est extrêmement important pour nous ", "est actuellement en faculté de droit " .

Une cause qui n'est pas simplement un hobby, pour Kim K , puisque son époux confie : "J'aime ça. C’est tout ce sur quoi nous nous concentrons, en aidant les personnes qui n’ont pas voix au chapitre, à briser les systèmes de classe " avant de poursuivre "Il y a deux millions d’Afro-Américains incarcérés maintenant… Nous allons sortir les gens, point ".

La star de téléréalité, aujourd'hui à la tête d'une marque de make-up s'implique de plus en plus, depuis plusieurs mois, dans le soutien aux détenues américaines. Elle était d'ailleurs parvenue à en faire libérer une d'elle, suite à entretien avec Donald Trump.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres