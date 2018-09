Keynote : résumé du grand raout d'Apple

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Un déséquilibré insulte les passagers d'un TGV et crie "Allah akbar"

Mopti: un camion de forains tombe dans le fleuve et fait au moins 20 morts

Evaluation des politiques et institutions en 2017: la Côte d’Ivoire dans le Top 10 africain (Banque mondiale)

Ces trois modèles sont délestés du bouton d'accueil... et désormais, il suffira de soulever le téléphone pour qu'il s'allume. La reconnaissance faciale est intégrée. Les écrans LCD sont apparemment "révolutionnaires".

Avec un appareil 12 mégapixels et des coques colorées toutes nouvelles.

- Le Xs Max, une version grande du précédent, grand de 6,5 pouces et vendu à partir de la coquette somme de 1099 euros. Vente le 21 septembre.

- Le Xs, une version améliorée de l'Iphone X qui devrait sortir le 21 septembre prochain et coûterait 999 euros minimum.

On compte trois smartphones de plus :

