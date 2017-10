Kevin Spacey s'excuse pour un harcèlement (et en profite pour faire son coming out)

Au cœur de la polémique, Kevin Spacey a décidé de répondre. Accusé d'avoir fait des avances au comédien Anthony Rapp, en 1986, alors que ce dernier n'avait que 14 ans, la vedette de Houses of Cards a réagi par communiqué. "J'ai énormément de respect pour Anthony Rapp, je suis horrifié par cette histoire. En toute honnêteté, je ne me rappelle pas de cette rencontre, cela se serait déroulé il y a plus de 30 ans" explique-t-il. "Mais si je me suis comporté de la façon dont il l'a décrite, je lui dois mes excuses les plus sincères pour ce qui aurait été un moment d'ébriété totalement inapproprié.

Je suis désolé du ressenti que cela lui a coûté pour les nombreuses années qui ont suivi, comme il le raconte."

Et l'acteur profite de cette mise au point pour évoquer sa sexualité. "Cela m'encourage à évoquer un autre élément de ma vie qui a fait l'objet de nombreuses rumeurs car je suis très attaché à ma vie privée. Les personnes qui sont les plus proches de moi savent que j'ai eu des relations amoureuses avec des hommes et des femmes par le passé, et que je me considère maintenant comme gay" explique-t-il.

Un double message qui n'est pas forcément bien passé chez la communauté LGBT.

The psychology of the closet is dark and cruel and self-punishing. That Spacey has dwelt in that for years is sad. But 14 is 14. https://t.co/f152ZIE6pQ