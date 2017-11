Kevin Spacey "effacé" d’un film déjà terminé

Comme un nombre croissant de célébrités à Hollywood, l’acteur Kevin Spacey est accusé de faits s'apparentant à du harcèlement sexuel. Il est également accusé d'avoir fait des avances insistantes à un adolescent de 14 ans, en 1986. Suite à ces révélations, son agent a rompu avec lui et la célèbre série House of Cards, dont il est l’acteur principal, prendra bientôt fin. En effet, Netflix et la société Media Rights Capital qui produisent le show ont annoncé que la "6e saison sera la dernière", soulignant qu'ils étaient "profondément troublés par les informations de la nuit dernière concernant Kevin Spacey".

Effacé du film

Ce jeudi 9 novembre, le réalisateur Ridley Scott et les producteurs du film "All the Money in the World", dont le tournage est achevé et qui doit sortir sur les écrans le 22 décembre, ont annoncé avoir retiré Kevin Spacey du générique et décidé de tourner à nouveau toutes les scènes dans lesquelles il apparaissait.

Reuters a confirmé cette information auprès d’une source proche du distributeur du film, Sony Pictures. Dans les scènes qui vont être tournées à nouveau, Kevin Spacey sera remplacé par l'acteur canadien Christopher Plummer.