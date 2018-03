Kenya : le dernier rhinocéros blanc mâle du Nord est mort

Le dernier rhinocéros blanc du Nord mâle est mort au Kenya à l'âge de 45 ans à cause de complications dues à son âge, a annoncé ce mardi 20 mars le parc où l'animal était protégé. "C'est avec une grande tristesse que l'Ol Pejeta Conservancy et le zoo Dvůr Králové annoncent que Sudan, le dernier rhinocéros blanc mâle du Nord, est mort à 45 ans au Kenya", a indiqué cette réserve d'animaux sauvages sur son compte Twitter. À cause d'importants problèmes musculaires et de blessures ouvertes, "il ne pouvait plus se lever et souffrait énormément durant les 24 dernières heures", a précisé le zoo qui a décidé d'euthanasier l'animal pour abréger sa souffrance.

Il ne reste que deux rhinocéros blancs du Nord dans le monde. Il s'agit de deux femelles qui vivent dans la même réserve où était protégé Sudan. L'espèce est donc menacée de disparaître. Mais une chance reste : la fécondation in vitro à l'aide de semence de rhinocéros blanc du Nord précédemment récoltée. Si en 1960, 2.360 rhinocéros blancs du Nord vivaient à l'état sauvage, en 1984, il n'en restait plus que 15. Tous les autres ont été exterminés par les braconniers.