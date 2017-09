Katie Holmes peut (enfin) s'afficher au bras de Jamie Foxx

Katie Holmes va pouvoir recommencer une vie normale. 5 ans après son douloureux divorce avec Tom Cruise, l'actrice peut désormais s'afficher sans contraintes avec son nouveau fiancé, le comédien Jamie Foxx. Le couple est pourtant ensemble depuis 4 ans mais une clause du contrat de divorce de Katie Holmes empêchait cette dernière de s'afficher avec un autre homme. Et l'échéance est terminée.

Pas de quoi réjouir Tom Cruise. "Katie veut à tout prix vivre sa propre vie et ne se soucie plus de ce que pense Tom" assure une proche de Katie Holmes à Hollywood Life. "Il aura fallu cinq ans à Katie pour qu’elle n’ait plus peur de contrarier Tom.

Désormais, elle est heureuse de ne plus vivre dans son ombre."