Kate Midddelton a donné naissance à un garçon

"Son Altesse Royale la duchesse de Cambridge a été admise au St Mary hospital de Londres, dans le quartier de Paddington, ce matin", a annoncé ce lundi 23 avril le palais de Kensington dans un communiqué.

Le troisième enfant de Kate Midddelton et du Prince William est né à 11h01 dans le même hôpital que son frère le prince George, sa soeur la princesse Charlotte, son père le prince William et son oncle le prince Harry, a annoncé le Palais.

Il prendra la cinquième place dans l'ordre de succession au trône britannique. Le petit frère du prince George et de la princesse Charlotte pèse 3,8 kg.

"La mère et l'enfant se portent bien", a précisé le communiqué. Le prince William était présent pour la naissance. "La reine, le duc d'Edimbourg, la prince de Galles, la duchesse de Cornouailles, le prince Harry et les membres des deux familles ont été informés et sont ravis de la nouvelle", a expliqué le Kensington Palace dans son communiqué.