Karine Le Marchand serait en couple avec… JoeyStarr

D'après plusieurs médias people, dont VSD et Closer, l'animatrice de M6 serait en couple avec le rappeur sulfureux. Début janvier, Joeystarr mettait en ligne sur son compte Instagram une photo de Karine Le Marchand et lui dans un café, avec la légende "Karine..." suivie de quelques hashtags. Le couple était alors semble-t-il discret… Mais la Une de Closer montre bien que les deux tourtereaux ne cachent pas leur relation. Les paparazzi les ont aperçus dans la rue en train de marcher main dans la main et à s'embrasser.

Selon Closer et VSD, quelques témoins ont évoqué une complicité entre l'animatrice de "L'amour est dans le pré" et le rappeur. Une source proche de Karine Le Marchand aurait confié qu'elle était "très amoureuse".