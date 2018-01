Karim Rissouli accuse François Laborde d'appartenir à une "armée numérique", celle du "printemps républicain"

Le torchon brûle entre Françoise Laborde et Karim Rissouli. Dans un tweet publié le 15 janvier, l'ancienne membre du CSA avait accusé le journaliste de mettre "systématiquement en avant" le voile islamique. "C'est lui qui avait déjà promu Lallab et autres", avait-elle écrit, en référence à l'association "musulmane féministe", dont une représentante avait été invitée dans "L'émission politique" de France 2 en janvier 2017, du temps où Karim Rissouli y travaillait.

Dans "L'instant M" de Sonia Devillers sur France Inter, Karim Rissouli est revenu vendredi sur ce tweet, qu'il a trouvé "un peu blessant".

"Il y a un présupposé, que moi j'estime raciste. Si je m'appelais Thierry ou Jérôme, je pense qu'elle ne se dirait pas que quand ils prononcent le mot 'voile', ils défendent le port du voile. Le présupposé c'est qu'il y a un Arabe, qui s'appelle Karim, qui prononce le mot 'voile', et est donc pour le voile", a-t-il regretté.

"Ce que je pourrais dire à Françoise Laborde, c'est qu'il va falloir qu'elle s'habitue. Sur les plateaux de télé, dans les radios françaises, il y aura de plus en plus d'animateurs qui s'appelleront Karim, Mohamed, Mamadou, Fatoumata... Il ne faut pas voir des islamistes partout et cela dit quelque chose sur l'état de tension dans notre société", a-t-il ajouté, accusant Françoise Laborde de faire partie d'une "armée numérique" qui pratique la "menace et l'intimidation", celle du "printemps républicain", un mouvement de promotion de la laïcité.