Karim Benzema apporte son soutien à Booba

Alors que Booba et Kaaris sont actuellement en détention provisoire et placés à l'isolement à Fleury-Mérogis et à Fresnes, l'attaquant du Real Madrid a publié un message de soutien au rappeur Booba.

Les deux chanteurs Kaaris et Booba sont dans le viseur de la justice depuis leur altercation à l'aéroport d'Orly, le 1er août. Leur procès a été renvoyé au 6 septembre. Ils risquent jusqu'à sept ans de prison et 100 000 euros d'amende

Karim Benzema a souhaité apporter publiquement son soutien au rappeur français. Le joueur du Real a publié sur son compte Instagram une photographie de lui, aux côtés de l'artiste Booba, avec le message suivant : "la cefor" (la force, en verlan).

La tournée de Booba compromise

Le festival du Cabaret Vert, organisé à Charleville-Mezières du 23 au 26 août, devait être le théatre d'un concert exceptionnel de Booba.

Les organisateurs ont été contraints d'officialiser l'absence de Booba, liée à son incarcération et aux incidents survenus à Orly. Le groupe NTM, DJ Snake ou bien encore Groundation :

"Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le concert de Booba prévu le 25 août prochain au Cabaret Vert est annulé. Nous travaillons avec beaucoup d'énergie, dans des délais très courts, pour trouver un artiste de remplacement. Merci d'avance à vous tous pour votre compréhension et votre patience".